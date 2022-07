"North Hollywood" zu gewinnen: Coming-of-Age-Film über den Traum, Profi-Skater zu werden

"North Hollywood" ist eine Coming-of-Age Story, die vor der Kulisse des gleichnamigen Viertels in Los Angeles spielt und in der es um große Träume, die Beziehung zu den Eltern und die erste Liebe geht. prisma verlost drei DVDs.

Den Sommer verbringt er die meiste Zeit mit seinen besten Freunden im Skatepark und nähert sich auch langsam seinem Schwarm Rachel (Miranda Cosgrove) an. Als Michael schließlich die Chance bekommt, mit richtigen Profi Skatern abzuhängen, führt das zu Spannungen in seinem Umfeld. Jetzt liegt es an ihm zu entscheiden, was ihm wirklich wichtig ist …