"Barry White – A Dream of Love" bei ARTE: Sie nannten ihn liebevoll "Walross"

Natürlich dürfen da die größten Disco-Hits und Soul-Hymnen aller Zeiten nicht fehlen. Viele Barry-White-Songs sind bis heute unvergessen – darunter "You're the First, the Last, My Everything", "Can't Get Enough of Your Love, Babe" oder "Let the Music Play". Der Film von Oliver Schwabe zeichnet eine Vita nach, in der immer wieder von (Gesangs-)Erotik die Rede ist, die aber erstaunlich skandalfrei blieb. Zu Wort kommen viele Freundinnen und Freunde sowie Weggefährten des Künstlers, die auch das bestätigen.