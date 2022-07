Frank Elstner lästert über Elton: "Er kann nichts"

So angriffslustig hat man den Grandseigneur der deutschen Fernsehunterhaltung selten erlebt. Was sich nicht alleine darin erschöpft, dass Frank Elstner seinem Besucher Pierre M. Krause beim Tischtennis nicht den Hauch einer Chance ließ. Der an Parkinson erkrankte Show-Moderator und "Wetten, dass ..?"-Erfinder hielt auch mit scharfer Kritik an der Branche nicht hinter dem Berg.