Bachelorette 2022: Sophia Thomalla moderiert das große Wiedersehen

Wie RTL kündigte auch Sophia Thomalla ihren neuen Job bei Instagram an. Zu einem Foto, welches sie am Set von "Die Bachelorette" zeigt, schrieb sie selbstironisch: "Es hätte ein so entspanntes Wiedersehen nach der letzten Rose werden können, aber die Kandidaten haben leider das Pech, dass ich dieses Mal die Sendung moderiere und nicht Frauke Ludowig! Sorry, guys!" Das Publikum scheint allerdings nicht allzu traurig zu sein: Die Wiedersehens-Sendung mit Sophia Thomalla werde bestimmt "richtig lustig und unterhaltsam", freut sich eine Nutzerin.

Für Thomalla wird es derweil nicht die einzige Datingshow in diesem Jahr bleiben: Bereits am Dienstag, 2. August, startet die zweite Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" ebenfalls bei RTL.