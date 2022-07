Wer ist Ghislaine Maxwell? ARD-Doku über den Epstein-Skandal

Der Skandal um Jeffrey Epstein erschütterte die USA. Eine entscheidende Rolle spielte seine Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell. Wer ist die Frau, die Epstein minderjährige Mädchen zugeführt haben soll?

Wer ist Ghislaine Maxwell? Dokumentation • 25.07.2022 • 22:15 Uhr

Es ist ein Verbrechen, das für Schlagzeilen sorgte und fassungslos macht. Die Geschichte der heute 60-jährigen Ghislaine Maxwell wird in der dreiteiligen Dokumentation "Wer ist Ghislaine Maxwell?" (linear am Stück von 22.15 Uhr bis 0.45 Uhr im Ersten und zeitgleich in der ARD Mediathek) erzählt. Maxwell ist die Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein. Sie soll als Kupplerin und Strippenzieherin des bis in höchste politische und wirtschaftliche Kreise vernetzten Moguls gewirkt haben und ihrem Ex-Partner, zu dem sie in einer Mischung aus Angestellten- und Freundschaftsverhältnis stand, minderjährige Mädchen zugeführt haben.

In Anbetracht ihrer zentralen Rolle beim Aufbau eines sexuellen Missbrauchs-Ringes wurde vor Kurzem das Urteil über die schwer zu durchschauende Täterin gesprochen. Meist sind die Täter in diesem schmutzigen Spiel Männer. Ghislaine Maxwell agierte in höheren, gut vernetzten und sehr mächtigen "besseren Kreisen" der Gesellschaft. Epstein hatte sich offiziellen Angaben zufolge im Sommer 2019 in seiner Gefängniszelle umgebracht. Doch seinen Tod umweht der Mythos von Widersprüchen und Verschwörungstheorien. Auch Ghislaine Maxwell ist nicht irgendjemand, sondern die Tochter des britischen Verlegers Robert Maxwell (1923-1991). Anfang der 90er-Jahre ging sie als etwa 30-Jährige nach New York.

Der Film versucht nun eine Aufklärung der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Maxwell zu jenen schrecklichen Taten, wegen derer sie nun verurteilt wurde, fähig war. Über zweieinhalb Stunden rollt die Dokumentation von Erica Gornall Leben, Entwicklungen und Verstrickungen Maxwells auf. Weil ihre Geschichte Beziehungen zu prominenten Personen wie Donald Trump, Bill Clinton oder Prinz Andrew zu bieten hat, ist das Interesse am Fall – vor allem in den USA und Großbritannien – so groß, wie wohl an keinem anderen Kriminalfall dieser Zeit.

"Wer ist Ghislaine Maxwell?", produziert von Roast Beef Productions ("The Square"), Channel 4 und SWR, ist nicht die einzige aktuelle Dokumentation zum Thema. Bei Sky läuft seit Anfang Juni die vierteilige Doku-Serie "Ghislaine Maxwell – Partner in Crime", in der Ben Reid im Auftrag des Pay-TV-Senders in etwa denselben Fragen nachgeht.

