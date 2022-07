"Team Hirschhausen! Einfach besser leben" – Darum geht's in der ARD-Sendung

Eckart von Hirschhausen will mit einer Magazin-Sendung rund um Gesundheit und besseres, nachhaltiges Leben das Nachmittagspublikum erreichen.

Team Hirschhausen! Einfach besser leben Magazinsendung • 25.07.2022 • 15:10 Uhr

Eckart von Hirschhausen, bekanntlich ein engagierter Mann, will auch am Nachmittag mit seiner ihm eigenen Mischung aus Unterhaltung, Wissen und Weltverbesserung reüssieren. Zusammen mit fünf Expertinnen und Experten, dem "Team Hirschhausen", bestreitet der studierte Arzt über drei Wochen werktägliche 50 Minuten, in denen es um alles geht, was das Leben verbessern könnte oder es zumindest um schlechte "Vibes" erleichtert. Aufgezeichnet wird das Magazin "Team Hirschhausen! Einfach besser leben" vor Publikum "on location", also nicht im Fernsehstudio. Die wechselnden Spielorte erleben eine Mischung aus Talk, Einspielfilmen und kleineren Aktionen. Zum Beispiel wird Eckart von Hirschhausen seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen und durch Blutzuckermessungen im 15-Minuten-Abstand demonstrieren, was ein Stück Industrie-Käsekuchen mit seinen Körperfunktionen anstellt.

Unterstützt wird von Hirschhausen in seiner neuen Sendung von der Ärztin Yael Adler, dem Wetter- und Klima-Experten Sven Plöger, der Wissenschaftsredakteurin Katharina Adick, dem Hamburger Koch und "Lebensmittelretter" Philipp Zitterbart sowie der 86-jährigen Rentnerin Johanna Höfel, die sich als "Stimme der Weisen" für den Dialog zwischen den Generationen-Dialog einsetzt. "Gesundheit können wir im 21. Jahrhundert nicht mehr nur auf den einzelnen Menschen beziehen, sondern müssen global denken", sagt Hirschhausen im prisma-Interview.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

In wechselnder Konstellation und Gästen widmet sich das Team Hirschhausen Themen wie Gesundheit, Ernährung oder Nachhaltigkeit. Kern des Formats ist eine Gesprächsrunde, in die auch das Publikum miteinbezogen wird. Da bereits am 4. Juli die letzte Aufzeichnung des sommerlichen Format-Testballons stattfand, wird auf tagesaktuelle Themen verzichtet. Trotzdem bietet "Team Hirschhausen" ein für den Nachmittag durchaus engagiertes Programm. In Sendung eins beispielsweise wird Reality-Star Oli P. mit Sohn und Rentnerin Johanna Höfel über Mehrgenerationen-Wohnen reden, in einer anderen Show soll die Welt Höfels mit der einer jungen Influencerin zusammengebracht werden.

Der Klimawandel und die Gesundheit Der Koch Philipp Zitterbart kämpft vor allem gegen den Trend an, dass rund ein Drittel unserer produzierten Lebensmittel weggeworfen werden und liefert Tipps für eine kluge und gleichermaßen leckere Resteverwertung. Klima-Experte Sven Plöger klärt gemeinsam mit Yael Adler und Eckart von Hirschhausen darüber auf, was der Klimawandel mit unserer aller Gesundheit zu tun hat und wie nachhaltiges Denken und Handeln sehr konkret unsere Gesundheit beeinflussen kann.

Mit zwei TV-Mythen will Eckart von Hirschhausen mit seinem Testformat, das von 25. Juli bis 11. August montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten zu sehen ist, aufräumen: Zum einen der Tatsache, dass Menschen, die am Nachmittag den Fernseher einschalten, nicht mit ernsteren oder komplexen Themen konfrontiert werden wollen und zum anderen, dass man den Menschen nicht vermitteln kann, dass in unserer Welt alles mit allem zu tun hat: Klima mit persönlicher Gesundheit, Essen mit Nachhaltigkeit oder auch "junges "mit "altem Leben". Ob der viel beschäftigte ARD-Gladiator von Hirschhausen demnächst ein weiteres, durchaus zeitintensives Format zu bespielen hat, werden die Quoten des dreiwöchigen Testballons "Team Hirschhausen! Einfach besser leben" zeigen.

Team Hirschhausen! Einfach besser leben – Mo. 25.07. – ARD: 15.10 Uhr