Eckart von Hirschhausen: Gesundheit müssen wir global denken

Eckart von Hirschhausen: "Ich nehme die Zuschauerinnen und Zuschauer am Nachmittag ernst. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen nicht nur Ablenkung und heile Welt wollen, sondern auch verstehen möchten, was um sie herum passiert. Gesundheit können wir im 21. Jahrhundert nicht mehr nur auf den einzelnen Menschen beziehen, sondern müssen global denken. Das hat die Pandemie gezeigt, die Flut im Ahrtal, die Hitzewellen, aber auch viele andere Phänomene der sogenannten 'Planetaren Gesundheit'. Ich bin sehr froh Sven Plöger im Team Hirschhausen zu haben. Mit ihm werden wir über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit sprechen. Mit im Team ist auch der Hamburger Koch-Profi Philipp Zitterbart. Er wird uns zum Beispiel zeigen, was man alles aus Resten zaubern kann, denn wir werfen viel zu viel Essen weg, obwohl die Lebensmittel noch gut sind. Ich hingegen habe vom praktischen Kochen keine Ahnung. Dafür kann ich als Arzt erklären, was mit dem Essen im Körper passiert und warum eine Ernährung nach der 'Planetary Health Diet' für uns und für Mutter Erde gut ist. Denn: Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde."

Eckart von Hirschhausen: "'Team Hirschhausen' ist eine Mischung aus Gesundheitsthemen, Nachmittagstalk und unterhaltsamen, interaktiven Elementen. Wir kombinieren relevante Themen mit Service, mit Perspektivwechsel und mit Geschichten zum Weitererzählen. Zum Beispiel führen wir die absurdesten Medizinprodukte vor und sagen was man sich alles sparen kann, wie elektrische Fußbäder zum angeblichen Entgiften. Das alles informativ und sehr unterhaltsam, sodass man danach etwas resistenter wird gegen all den Bullshit, der auch gerade im Netz und den vielen sozialen Medien unterwegs ist. Im Gegenzug zeigen wir viele positive Beispiele und sinnvolle Projekte wie Familien im Mehrgenerationenwohnen.

Eckart von Hirschhausen: "Die Hautärztin und Buchautorin Yael Adler spricht wunderbar über all die großen und kleinen Fragen der Medizin. Wir bringen die Zuschauerinnen und Zuschauern, sowie Fragen aus den Social-Media-Kanälen mit ein. Und wir geben bei den 'Geschenkten Minuten' Menschen Sendezeit, um ihre Herzensanliegen an die Öffentlichkeit zu bringen. Für die erste Staffel habe ich Linda Trabach aus dem Ahrtal einen Tag bei den Wiederaufbauarbeiten nach der Flutkatastrophe begleitet und war beeindruckt vor dem vielfältigen Engagement vor Ort. Wir sprechen die Tierärztin Hanna Emde, die von ihren Erlebnissen in Namibia und ihrem Kampf für den von Aussterben bedrohten Nebelparder berichtet. Da ist für alle was dabei. Und weil wir so viele tolle Themen haben, gibt es uns dann auch täglich."