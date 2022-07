"37° – Was wird aus unseren Träumen?": Ukrainische Flüchtlinge in Deutschland

Als Russland ihr Land angriff, flüchteten viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland – und mussten ihre Träume aufgeben. Eine ZDF-Reportage zeigt ihren neuen Alltag.

"37° – Was wird aus unseren Träumen?" Reportage • 26.07.2022 • 23:45 Uhr

Die Folgen des Ukraine-Kriegs sind dramatisch. Vor Ort, aber auch andernorts in der Welt. Viele Menschen mussten oder müssen ihre Heimat verlassen und stehen nun vor riesigen Herausforderungen. Der Autor Walter Krieg lässt in der ZDF-Reportage "37° – Was wird aus unseren Träumen?" ukrainische Geflüchtete zu Wort kommen und gibt ihnen eine Plattform, um über ihr neues Leben in Deutschland und aufgegebene Träume zu sprechen.

Viele wehrpflichtige Männer sind in ihrer Heimat geblieben, um zu kämpfen. So wie Sascha, der seine Frau Yuliia und die beiden Kinder zum Zug nach Deutschland brachte. Seiner sechsjährigen Tochter Alisa stand womöglich eine Karriere in der Rhythmischen Sportgymnastik bevor, ihr großer Bruder Illia besuchte ein Elite-Gymnasium für Fußball. Talentspäher luden den 17-Jährigen sogar zum Probetraining beim spanischen Erstligisten FC Valencia ein. Nun leben sie in der oberbergischen Kreisstadt Gummersbach, sowohl ihre Träume als auch der Familienvater blieben zurück.

Die Reportage zeigt die neue Unterkunft und das neue Leben von Saschas Familie. Untergekommen sind Frau und Kinder bei Werner, der sich um die sportliche Weiterbildung seiner Gäste kümmert. Zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Telefonaten mit dem Vater versucht die Familie, stark zu bleiben und sich an ihr neues Leben anzupassen. So spielt Illia nun in einem Dorfverein nahe Köln. Auch seiner Schwester stehen neue Herausforderungen bevor. Per Videoanruf mit ihrer Trainerin versucht Alisa ihren Unterricht forzusetzen und kann, dank Werner, zum Vorturnen bei einer leistungsfördernden Institution in Nordrhen-Westfalen.

Bei anstehenden Behördengängen wird die Familie von Sigrid unterstützt, die im Nachbardorf wohnt und ebenfalls eine ukrainische Familie aufgenommen hat. "Mit der Unterbringung der Flüchtlinge allein ist es nicht getan", weiß Sigrid und übernimmt zusätzlich die Betreuung von Alisa, falls die Mutter Besorgungen macht oder Werners Haushalt führt. Doch über alldem schwebt, trotz zuversichtlicher Momente, stets die Angst. Um die Heimat, um den Vater, um die Zukunft ...

