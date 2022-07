Britney Spears und Elton John haben gemeinsamen Song aufgenommen

Schillernder könnte das Musik-Comeback von Britney Spears (40) wohl nicht ausfallen: Wie die US-Seite "Page Six" exklusiv in Erfahrung gebracht haben will, hat Spears gemeinsame Sache mit Sir Elton John (75) gemacht! Demnach habe sich das Duo in der vergangenen Woche klammheimlich im Tonstudio in Beverly Hills eingefunden, um zusammen eine neue Version von Johns Welthit "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971 aufzunehmen.