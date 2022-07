"TV total" geht in die Sommerpause – insgesamt ein gelungenes Comeback

Sebastian Pufpaff, immerhin Grimme-Preisträger in der Unterhaltungssparte, kann sich entspannt zurücklehnen. Vor der Sommerpause muss er nun noch einmal "TV total" bei ProSieben moderieren, dann ist Erholung angesagt. Einmal also noch das legendäre "Nippelboard" (für freche, originelle oder einfach nur penetrant doofe Einspieler-Schnipsel) bedienen, dann folgt der Schlussakkord der beliebten Showband Heavytones.

Aus Quotensicht bewährte sich "TV total" für ProSieben allerdings als Erfolgsmarke, auch wenn die herausragenden Anfangswerte, als die Sendung über 27 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte, nicht halten konnte. Meist liegen sie seitdem jedoch im zweistelligen Bereich, was auch problematischeren Fällen wie der neuen News-Talk-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." gelegentlich zu Reichweitenverbesserungen verhalf.

Kein Wunder, dass Senderchef Daniel Rosemann mit der Marke weiter arbeiten möchte und sogar auf eigene "TV total"-Events setzt, wie man sie aus Raab-Hochzeiten kennt. So wird es unter anderem im Winter ein Wok-WM-Comeback geben. "In Winterberg rauschen am 12. November die Woks die Eisrinne runter", sagt Rosemann. "Das ist der Auftakt zu mehreren Events aus der 'TV total'-Welt. Wir spielen wieder Autoball. Und lassen Stockcars crashen", kündigte der Senderchef, der auch für SAT.1 zuständig ist, unlängst an. Zudem soll 2023 auch der "#FreeESC" zurückkommen – "internationaler denn je", so Rosemann.