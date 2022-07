"Der Wettbewerb" – Kritik: Wer ist der bessere Umweltschützer?

Für viele ist es selbstverständlich, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren oder den Fernseher im Dauereinsatz zu haben. Hubert Fischbach (Harald Krassnitzer) bildet da keine Ausnahme. Der Familienvater verdient in einem Ölkonzern gutes Geld und stellt sich lieber zwei Saunas in den Keller, als sich mit den schmelzenden Polkappen zu befassen. Umweltbewusstsein entwickelt er in der leichtfüßigen Komödie "Der Wettbewerb" (2012) erst, als sein Bruder Viktor (Cornelius Obonya) ihn zum ökologischen Duell auffordert: Schafft es Hubert, der Umwelt einen Dienst zu erweisen? Eine Antwort auf diese Frage gibt die ARD nun mit der Wiederholung des Films von Regisseur Michi Riebl, in dem der smarte "Tatort"-Kommissar Krassnitzer an der Seite seiner nicht minder charmanten Gattin Ann-Kathrin Kramer spielt.