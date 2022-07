Olena Selenska auf dem "Vogue"-Cover: "Wir haben Hoffnung"

Es könnte das erste Mal sein, dass das Covershooting der "Vogue" vor Sandsäcken stattgefunden hat: Dass die Titelfotos von Olena Selenska für die einflussreichsten Modezeitschrift der Welt in einem kriegsgebeutelten Land aufgenommen wurden, ist auf den ersten Blick erkennbar. Für das nun veröffentlichte digitale "Vogue"-Cover wurde Selenska, die First Lady der Ukraine, von Starfotografin Annie Leibovitz abgelichtet. Auf der Titelseite ist sie alleine zu sehen, auf anderen Bildern gemeinsam mit ihrem Ehemann Wolodymyr Selenskyj, dem Präsidenten der Ukraine.

"Auf dem Cover der 'Vogue' zu sein ist eine große Ehre und der Traum vieler erfolgreicher und prominenter Menschen auf der Welt. Das Einzige, was ich mir für sie alle wünsche, ist, dass es nicht wegen des Krieges in ihren Ländern ist", heißt es in einem Instagram-Beitrag von Selenska, in welchem sie die Ergebnisse des Shootings präsentiert. "Und jetzt möchte ich, dass Sie jede ukrainische Frau hier an meiner Stelle sehen. Die kämpft, die sich freiwillig meldet, die sich in einem Flüchtlingslager niederlässt, die unter dem Klang einer Sirene ihre Arbeit macht, die unter der Besatzung durchhält."