Verhängnisvolle Versprechen – ARD-Doku: leichtes Spiel für Menschenhändler

"Ich sprach dem Yuyu-Priester nach: 'Wenn ich das Geld nicht zurückzahle, sterbe ich'", berichtet Victory (18). Zwei Jahre zuvor war sie aus Nigeria nach Italien gekommen, allein, dem Versprechen folgend, dass sie in Europa eine sichere Zukunft habe. Doch die junge Frau wurde zwangsprostituiert. Das Geld für die "Überfahrt" müsse sie abstottern, sagte man ihr. So wie Victory geht es jährlich unzähligen nigerianischen Frauen, die von Menschenhändlern nach Europa gelockt und psychisch so unter Druck gesetzt werden, dass sie nicht wagen, vor ihren Peinigern zu fliehen.

Autorin Chiara Sambuchi erzählt in ausführlichen, unaufgeregten Bildern von den monströsen Machenschaften der Mafiabanden. Da ist zum einen Princess Inyang Okokon, zweifache Mutter, die selbst zur Prostitution gezwungen wurde, bis ihr die Flucht gelang. Heute hilft sie den verschleppten Mädchen in Italien beim Ausstieg und dem großen Schritt in die Selbstständigkeit, unter anderem mit einem Mikro-Kredit aus der von ihr gegründeten Genossenschaft. Außerdem reist sie in ihre Heimat und versucht, die Bevölkerung darüber aufzuklären, was hinter den so verlockenden Angeboten der Menschenhändler steckt.