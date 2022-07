Bachelorette 2022: Warum das Finale am Donnerstag läuft – und länger dauert

Wer bekommt die letzte Rose der "Bachelorette"? Diese Frage wird in diesem Jahr nicht wie üblich an einem Mittwoch beantwortet, sondern am Donnerstag.

Ein Blick ins RTL-Programm verrät, dass einen Tag nach der siebten Folge, die auf dem regulären Sendeplatz am Mittwoch, 27. Juli, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, bereits "Die Bachelorette – Das große Finale" auf dem Programm steht. Fans der Datingshow müssen sich also auch den 28. Juli fett im Kalender anstreichen.

Doch nicht nur der Sendeplatz am Donnerstag ist ungewohnt. Auch die Länge des Finals überrascht. RTL teilt den Abschluss der neunten Staffel sogar in zwei Teile auf. Teil 1 läuft am Donnerstag von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr, Teil 2 im Anschluss an "RTL Direkt" von 22.35 Uhr bis Mitternacht.

Warum dauert das Finale so lange? Wer in den vergangenen Jahren regelmäßig "Bachelorette" geschaut hat, wird sich erinnern, dass das Finale in der Regel nur rund eine Stunde (inklusive Werbung) dauerte und danach bereits das "große Wiedersehen" mit Frauke Ludowig zu sehen war. Was ist in diesem Jahr also anders? Ganz einfach: Normalerweise gibt es pro Staffel neun Folgen inklusive Finale. In diesem Jahr sind es jedoch nur acht. RTL scheint also einfach die beiden letzten Folgen zu einem großen Finale zusammengeschnitten zu haben.

Das macht auch ein Blick auf die Programmankündigung deutlich. "Sharons Eltern und Freundinnen lernen die verbliebenen Männer kennen und nehmen sie unter die Lupe, bevor die vorletzte Entscheidung ansteht: Welche zwei Männer stehen im Finale? Beide verbringen ein letztes Date mit Sharon, bevor sie ihre letzte Rose vergibt." Das Kennenlernen der Eltern bzw. Angehörigen der "Bachelorette" fand in den vergangenen Staffeln scho vorher statt, ist nun aber Teil des Finals.

Gibt es ein "Großes Wiedersehen"? Auf den Talk danach müssen die Zuschauer auch in diesem Jahr nicht verzichten. Allerdings auf Frauke Ludowig. Sophia Thomalla springt als Urlaubsvertretung für die Moderatorin ein. Das große Wiedersehen läuft laut RTL um 22.35 Uhr, also im zweiten Teil der Final-Sendung nach "RTL direkt". Darin wird traditionell die Frage beantwortet, was nach der letzten Rose passiert ist und ob sich zwischen "Bachelorette" und Gewinner eine Beziehung ergeben hat. "Im Anschluss an das Finale trifft Sharon beim großen Wiedersehen auf einige Männer, die in der Staffel für Gesprächsstoff gesorgt haben – und verrät ihren aktuellen Beziehungsstatus", heißt es in der Programmankündigung von RTL.

Warum ist das Finale donnerstags? Die – zumindest terminliche – Verkürzung der Staffel haben die RTL-Zuschauer offenbar "Wer wird Millionär?" zu verdanken. Die zweite "3-Millionen-Euro-Woche" der Quizshow ist für die Woche nach dem "Bachelorette"-Finale angesetzt und dauert von Montag bis Donnerstag.

Wann ist das Finale bei RTL+ zu sehen? Wer ein Premium-Abo beim Streamingdienst der RTL-Gruppe hat, bekommt die "Bachelorette"-Folgen immer schon eine Woche vorher zu sehen. Das gilt auch für das Finale. Es steht seit dem 22. Juli als Stream bereit. Wenn Sie schon wissen möchten, wer die letzte Rose erhält, bekommen Sie die Antwort auch in unserer Zusammenfassung. Das "große Wiedersehen" allerdings steht noch nicht vorab als Stream bereit. Darin wird die Frage beantwortet, ob Sharon und der Gewinner noch zusammen sind.