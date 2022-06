"Das große Promi-Büßen": Bei Olivia Jones packen die Stars aus

Olivia Jones nimmt Reality-Stars die Beichte ab. Am 7. Juli 2022 startet bei ProSieben die neue Trash-TV-Show "Das große Promi-Büßen". Die Dragqueen konfrontiert in dem Format die Kandidaten mit ihren großen oder kleinen Sünden - und spricht ihnen ins Gewissen.

"Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten", sagt die Moderatorin in einer Sendermitteilung. "In der 'Runde der Schande' werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen", sagt Jones weiter. "Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen."