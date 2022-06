Tom Hanks lästert über die "Da-Vinci-Code"-Filme

Tom Hanks (65) rechnet mit den "Da-Vinci-Code"-Filmen ab. In einem Interview mit der "New York Times" bezeichnete er die Verfilmungen der Bestseller von Dan Brown (57) unter anderem als "Quatsch". Der Oscarpreisträger spielte den Symbolforscher Robert Langdon in "The Da Vinci Code - Sakrileg" (2006), "Illuminati" (2009) und "Inferno" (2016).