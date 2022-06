"Squid Game" wird zur Reality-Show: Es geht um 4,5 Millionen Dollar

Die "Squid Game"-Fans dürfen sich nicht nur auf eine zweite Staffel freuen, sondern auch auf eine Reality-Show zur Serie. Anders als in der fiktionalen Variante müssen die Reality-Kandidaten aber nicht um Leib und Leben fürchten.

Sterben soll hier keiner, trotzdem verspricht ein neues Format rund um den Netflix-Hit "Squid Game" Hochspannung. Der Streamingdienst macht aus dem Mega-Erfolg einen Reality-Wettbewerb. 456 ganz reale Personen werden sich der Herausforderung in "Squid Game: The Challenge" stellen. Wer am Ende übrig bleibt, bekommt 4,56 Millionen US-Dollar, umgerechnet fast 4,4 Millionen Euro.