Sharon Trovato bei Kampf der Realitystars: Wer ist das?

Die Mönchengladbacherin ist eine von 22 Teilehmern in der dritten Staffel der RTLZWEI-Show . Doch wer ist diese Sharon Trovato eigentlich? Wodurch wurde sie bekannt und was darf man von ihr in der Show erwarten? Hier gibt's die Antworten!

Sharon Trovato im Steckbrief:

Gebortsdatum: 28. Juli 1991

Geburtsort: Mönchengladbach

Beruf: Detektivin, Laienschauspielerin

Familienstatus: geschieden

Sharon Trovato wurde am 28. Juli 1991 in Mönchengladbach geboren. Ihre Eltern sind Jürgen und Marta Trovato. Gemeinsam traten die drei von 2011 bis 2017 in der Scripted Reality-Doku "Die Trovatos" als Privatdetektive in Erscheinung. Die Fälle waren zwar erfunden, die Detektei Trovato gibt es aber tatsächlich.