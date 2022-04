Kampf der Realitystars 2022: Elena Miras liefert in Folge 1 direkt ab

Tränen, Zoff und ein königlicher Auftritt hoch zu Ross: Elena Miras wird der ihr zugedachten Rolle in "Kampf der Realitystars" gleich zu Beginn gerecht. Die neue Staffel scheint das zu halten, was schon die vorherige versprach: Trash-TV in Reinkultur mit einem Augenzwinkern.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wisssen möchten, was in Folge 1 der dritten "Kampf der Realitystars"-Staffel passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Elena Miras brachte das erste "Love Island"-Baby zur Welt, lieferte im "Sommerhaus der Stars" eine hysterische Glanzleistung ab und wurde anschließend mit der Teilnahme im "Dschungelcamp" belohnt. Keine Frage: Die Schweizerin mit spanischen Wurzeln ist die inoffizielle Prinzessin des Reality-TV (die Königin ist Claudia Obert), und so ist es kein Wunder, dass RTLZWEI in der neuen "Kampf der Realitystars"-Staffel besonders auf die temperamentvolle 29-Jährige setzt.

Standesgemäß erobert Prinzessin Elena ihr neues Reich auf einem Pferd reitend. Dort angekommen erwartet sie schon ein einfacher Bauer, der das königliche Gepäck in die Promi-Sala am thailändischen Strand schleppen darf: Schäfer Heinrich ist da! Der "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat hat keine Ahnung, wer "Helena" ist und auch bei den weiteren Teilnehmern wird er meist im Dunkeln tappen. Schließlich hat sich Heinrich normalerweise um seine Schäfchen zu kümmern und keine Zeit, der C- bis F-Prominenz dabei zuzusehen, wie sie sich bei albernen Spielchen zum Horst machen. Was Heinrich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Diese Reality-Stars sind so nett, dass sie ihn schon in der ersten Folge zu Tränen rühren werden. Hach, watt schön.

Elena gibt dem unbedarften Heinrich noch schnell eine Einführung in die Grundgesetze des Trash-TV (ganz furchtbar schmutzig wird da angeblich gespielt), bevor nach und nach die nächsten verlorenenen Seelen – entschuldigung: Kandidaten – per Boot an den Strand gespült werden. It-Girl Nina Kristin ("Eigentlich weiß ich gar nicht, wer ich bin"), "Berlin Tag & Nacht"-"Star/DJ Jan Leyk, Detektivin Sharon Trovato, "Temptation Island"-Beau Yasin Mohamed, Ex-Senator Roland Schill und GNTM-Model Tessa Bergmeier sind in dieser ersten Folge ebenfalls dabei. Am folgenden Tag kommen noch Mauro Corradino ("Der Trödeltrupp") und Iris Klein dazu. Die Katzenberger-Mutti darf wegen einer Corona-Infektion aber nur in Form eines Tablet-Avatars mit Sommerkleid teilnehmen und wird so von ihren Mitstreitern meistens irgendwo am Rand geparkt. Sensationell!

Trash-Prinzessin Elena Miras klärt sofort die Fronten. Jan Leyk hat mal was über ihre Tochter gesagt und steht deshalb unter Beobachtung, Yasin Mohamed ist ein alter Kumpel, Sharon Trovato wird umgehend als Verbündete adoptiert und Tessa Bergmeier eignet sich hervorragend für einen gepflegten Zickenzoff. Denn sie hat Elena bei ihrer Ankunft ignoriert. "Tut mir leid, dass ich der Königin nicht die Würde gegeben habe", wird Tessa sich später "entschuldigen".

"Bitte Sendezeit!": Elena und Tessa zoffen sich Und weil auch Tessa das Konzept der Sendung verstanden hat (Wer nicht unterhält, fliegt), gibt sie mit Vergnügen den Gegenpart zu Elena. Beim ersten Abendessen outet sie sich als radikale Veganerin ("Ich würde einen Nicht-Veganer noch nicht mal küssen") und brüskiert damit den traurigen Schäfer Heinrich: "Wenn niemand mehr Fleisch essen würde, gäbe es keine Schäfer mehr." Dass die anderen so viele Fragen zu ihrem Veganismus haben, nervt die frühere GNTM-Kandidatin. Als Elena und Sharon über Mückenstiche flüstern, wittert sie gar eine Verschwörung: "Bereden die grade, was sie mich als nächstes fragen können?" Elena hat wie immer den Durchblick und durchschaut Tessas Trash-Taktik sofort: "Bitte Sendezeit, bitte Sendezeit!"

Die auf dem Silvertablett servierte Gelegenheit lässt RTLZWEI sich natürlich nicht entgehen und steckt die beiden beim ersten Safety-Spiel ins selbe Team. Schon im Pre-Match-Interview zoffen sie sich. "Du kannst mit der nicht reden", schimpft Elena. "Manche Menschen möchten sich nicht öffnen", analysiert Tessa.

Beim Spiel müssen die Duos ein Seil von einer Spule auf die andere wickeln, indem sie selbst zu zweit als Zwischenspule fungieren. Das erfordert Körperkontakt, Koordination und ein Mindestmaß an logischem Denken. Elena und Tessa liefern die beste Show, Nina und Yasin den besten Ringelpiez mit Anfassen, Heinrich und Jan die beste Leistung – und Sharon und Roland machen halt auch irgendwie mit. Zur Belohnung führ ihren Sieg dürfen Jan und Heinrich entscheiden, wer von ihnen vor dem Rauswurf geschützt ist. Jan lässt Heinrich großherzig den Vortritt. Das rührt den Trash-unerfahrenen Schäfer so sehr, dass er in Tränen ausbricht.

Bei der Nominierung haben dann die zuletzt angekommenen Mauro und iPad-Iris das Wort. Sie werfen Sharon Trovato raus, was bei deren neuer Freundin Elena einen Heulkrampf auslöst. "Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt", bilanziert Sharon nach rund zwei Tagen in der Sala. Doch einer Andeutung des Sprechers nach könnte es für sie nochmal ein Comeback geben. Fortsetzung folgt ...