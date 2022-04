Nina Kristin Fiutak bei "Kampf der Realitystars" - das Playmate im Porträt

Ab dem 13. April wird unter der Sonne Thailands wieder gelästert, gezickt und gepöbelt - die dritte Staffel der RTLZwei-Show "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" geht in die nächste Runde. Für das Preisgeld von 50.000 Euro ziehen 23 mehr oder weniger bekannte Promis in eine thailändische Villa ein und treten bei Spielen gegeneinander an.

Kennen Sie Nina Kristin noch? Die "Paris Hilton des Ruhrpotts" wurde als Playmate und Realitystar bekannt. Auf Wunsch ihres damaligen Partners verabschiedete sich die 39-Jährige 2015 komplett aus der Öffentlichkeit. Nun ist Nina Kristin zurück und hat nur ein Ziel vor Augen: "Hauptsache berühmt werden". Dafür zeigt die Millionärstochter auch gerne viel Haut. Doch wer ist Nina Kristin eigentlich und was kann man von der Blondine bei "Kampf der Realitystars" erwarten? Alle Infos zu Nina Kristin gibt es hier im Porträt.

Nina Kristin Fiutak im Steckbrief: Geburtsdatum: 30. April 1982

Geburtsort: Düsseldorf

Beruf: Model, Schauspielerin, Sängerin

Familienstatus: ledig Nina Kristin Fiutak wurde am 30. April 1982 als einziges Kind eines Unternehmerpaares in Düsseldorf geboren. In der Firma ihres Vaters absolvierte die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Schon früh zog es die Millionärstochter ins Rampenlicht, daher ließ sich die 39-Jährige in Hamburg in Musik und Gesang ausbilden. 2004 nahm Nina Kristin zwei Jahre Schauspielunterricht in Los Angeles.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Ab 2006 war die Blondine in mehreren TV-Rollen wie in der RTL-Serie "Unter uns" zu sehen und trat in Werbespots auf. Zwei Jahre später bekam Nina Kristin mit "Die Wunderwelt der Nina Kristin" ihre eigene Wochenserie bei dem Boulevard-Magazin "taff" auf ProSieben. Neben der Schauspielerei versuchte Nina Kristin als Sängerin berühmt zu werden. Ab 2008 brachte die geschäftstüchtige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin mehrere Singles und sogar zwei Alben heraus.

Die 39-Jährige zog sich 2009 für die August-Ausgabe des "Playboys" aus und zierte fünf Jahre später das Titelblatt des Männermagazins "Penthouse". Einen besonderen Aufruf startete Nina Kristin 2014 in der "Bild"-Zeitung. Dort sucht sie einen "Toyboy", der mit ihr einen Sommer auf Mallorca verbringen sollte. Im selben Jahr wurde die Düsseldorferin zur Werbeträgerin der Erotikmesse "Venus Berlin". 2015 nahm Nina Kristin bei "Promi Big Brother" teil und landete auf dem siebten Platz. Danach wurde es ruhiger um das Playmate.

Für ihren Freund gab Nina Kristin alles auf Für die Liebe krempelte Nina Kristin ihr ganzen Leben um. Mit ihrem damaligen Freund, dem Unternehmer André Seltmann wanderte das TV-Sternchen 2016 nach Dubai aus. Dort musste Nina Kristin die heißen Bikinis gegen verscheierndere Kleidung tauschen. Nacktheit war ab da Tabu für das Erotik-Model. Für ihren Freund veränderte sich Nina Kristin, zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück und löschte sogar auf Wunsch ihres Partners ihren Instagram-Kanal. 2018 verlobte sich das Paar, doch nach fünf Jahren Beziehung zog Nina Kristin Ende 2021 den Schlussstrich. "Ich dachte, mein Leben wäre vorbei", beschreibt Nina Kristin die harte Zeit nach der Trennung. Für die 39-Jährige war ihr Ex-Verlobter der Lebensmittelpunkt. Doch die Blondine hat ihr Selbstbewusstsein wieder gefunden und will zurück ins Rampenlicht. Mit "Kampf der Realitystars" will Nina Kristin nun ihr großes Comeback feiern und damit ihrem Ex eins auswischen. Dabei steht ihr oberstes Ziel fest: "Hauptsache berühmt werden".