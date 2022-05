Kampf der Realitystars 2022: überraschendes Wiedersehen – gnadenlose Abrechnung

Bei "Kampf der Realitystars" gibt es ein überrschendes Wiedersehen – und mehr Sendezeit für die eigentlich schon ausgeschiedenen Kandidaten. Sagen wir mal so: Die Wiedersehensfreude hält sich in Grenze

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 7 passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

In der 7. Folge der dritten "Kampf der Realitystars"-Staffel wird endlich das Geheimnis gelöst, was es mit dem ominösen "Mehr Sendezeit"-Schild auf sich hat. Denn es gibt in der Tat mehr Sendezeit für die bereits ausgeschiedenen Kandidaten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Jan Leyk, Sissi Hofbauer, Sharon Trovato, Tessa Bergmeier ... sie alle waren nach ihrer Abwahl von RTLZWEI an einem Wegweiser mit der Aufschrift "Mehr Sendezeit" vorbei geschickt worden. Nun sind sie alle wieder da. In einem Spiel können sich die Ex-Kandidaten unter den Augen der aktuellen Bewohner wieder einen Platz in der Sala erspielen.

"Der absolute Schockmoment", sagt Yasin, als er Jan erblickt. Auch Ronald Schill ist wenig begeistert vom Wiedersehen mit dem DJ / "Berlin Tag & Nacht"-Darsteller: "Hoffentlich fallen die Würfel nicht so, dass der wieder zurück in die Sala kommt, denn den hatten wir ja vor drei Tagen aus guten Gründen rausgewählt wegen erheblichen Fehlverhaltens." Jan selbst ist beim Blick in die "leeren Gesichter" aber ziemlich heiß darauf, seinen Platz zurückzuerobern. Trotz einer Sportverletzung gibt er im Team mit Sissi alles – mit Erfolg. Die beiden dürfen wieder rein. Während Sissis Einzug gebührend gefeiert wird, ist die Stimmung, die Jan entgegenschlägt, ziemlich eisig. Lediglich Schäfer Heinrich und Elena Miras begrüßen das Problem-Schäfchen mit Wohlwollen.

Die Sala bleibt nicht lange voll, denn Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein muss sich wegen einer Fußverletzung verabschieden. Das führt dazu, dass auch Iris Klein in dieser Folge so gut wie gar nicht stattfindet. Denn zwischen ihr und dem Adoptiv-Fürsten gab es in der Vergangenheit ordentlich Beef, der nun im thailändischen Sande verläuft.

Ronald Schill rechnet mit Jan Leyk ab Während der Fürst zur Behandlung im Krankenhaus weilt, startet Richter Gnadenlos sein Schlussplädoyer im Prozess gegen Jan. "Ich und alle anderen mussten miterleben, wie du innerhalb einer Woche vier verschiedene Frauen so schwer beleidigt hat, dass sie geweint haben", so Ronald. "Du bist zur Selbstkritik nicht fähig, deshalb wirst du dich nicht ändern und deshalb wirst du eine Gefahr für alle hier bleiben." Rumms! Danach beleidigt der frühere Politiker Jan noch als Schwein. Oh.

Auch Paco Herb, der trotz seiner Liebelei mit Yeliz Koc noch Zeit für Konfro hat, und Martin Wernicke sind gar nicht gut auf Jan zu sprechen. Mit seinem früheren Kumpel Yasin gerät Jan später noch heftig aneinander. "In dem habe ich mich echt getäuscht", so Jan ernüchtert. Es scheint ein kurzes Comeback für ihn zu werden ...

Der Richter flieht derweil ins Tiny Haus, um endlich mal seine Ruhe zu haben. "Nach Art eines buddhistischen Mönches habe ich mir ein Schweigelübde auferlegt", erklärt er Iris. Die sieht das als Arbeitsverweigerung. "Du bist als Realitystar verpflichtet, abzuliefern!"

Beim Safety-Spiel können sich Yasin und Larissa Neumann Nominierungsschutz erspielen. Allen anderen droht das Aus. Nach dem Ausscheiden von Heinz muss diesmal aber nur ein Kandidat gehen. Bei der offenen Nominierung. Natürlich wird Jan gnadenlos abgestraft. Nicht nur von Richter Ronald, der wegen fehlender Reue auf ein mildes Urteil verzichtet, sondern auch von Larissa, Paco, Yeliz, Iris, Martin, Malkiel und Yasin. Damit die zweite Chance in der Sala auch schon wieder vertan: Jan ist raus.