"God's Favorite Idiot": Worum geht's in der Netflix-Serie mit Melissa McCarthy?

Katzenliebhaber Clark zieht in der neuen Netflix-Comedyserie "God's Favorite Idiot" für Gott in die Schlacht gegen Satan. Seine Kollegin – gespielt von Melissa McCarthy – hilft ihm dabei.

Dass ein ziemlich langweiliger Katzenliebhaber wie Clark zum Botschafter Gottes erkoren wird, das muss natürlich kuriose Auswirkungen auf seinen Alltag haben. Erst recht, wenn die achtteilige Serie aus der Feder von Ben Falcone stammt, der auch gleich die Titelrolle übernimmt und seine Ehefrau Melissa McCarthy als Büro-Derwisch Amily ins Boot holt. Für die beiden ist es nicht die erste Zusammenarbeit vor der Kamera, Falcone hatte immer wieder kleinere Rollen in McCarthys Kinohits ("Brautalarm", "Taffe Mädels") und seiner Frau ganze Filme auf den Leib geschrieben und inszeniert ("Tammy", "The Boss", "Thunderforce").

Nun spielen die beiden in einer Mischung aus "The Office" und "Dogma" zwei Kollegen, die sich heimlich verehren, als Clark von einer göttlichen Eingebung getroffen wird und beginnt, buchstäblich zu leuchten. An Arbeit ist unter diesen Umständen natürlich nicht zu denken: Und so sitzt die halbe Bürobelegschaft fortan am Konferenztisch und schmiedet Pläne, wie sich Lichtgestalt Clark am besten vermarkten lässt.