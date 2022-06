Bachelorette 2022: Woher kennt man Sharon Battiste?

"Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe", sagt die Kölnerin mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln über ihre neue Aufgabe. Sie ist überzeugt: "Ich glaube, ich bin die bisher lustigste 'Bachelorette'." Sharon ist 30 Jahre alt und legt auch bei ihrem möglichen Partner viel Wert auf Humor. Außerdem wichtig: schöne Zähne und das gewisse Etwas.

Doch in der Datingshow möchte sich die "Bachelorette" auch von ihrer verletzlichen Seite zeigen. Sharon leidet unter kreisrundem Haarausfall. Mit Perücken erfindet sie sich immer wieder neu. Mit ihrem offenen Umgang mit der Krankheit möchte sie anderen Betroffenen Mut machen.

Sharons Vater kommt aus Jamaika und lebt in England. Erst seit Kurzem hat Sharon wieder Kontakt zu ihm. Nach einigen Jahren Funkstille haben die beiden sich ausgesprochen.

Woher kennt man Sharon Battiste?

Wem die neue "Bachelorette" bekannt vorkommt, der hat sie womöglich schon mal im Fernsehen gesehen. Den Kandidaten stellt sich Sharon in der ersten Folge als Schauspielerin vor, wobei es Laiendarstellerin womöglich etwas besser trifft. Ihre bekannteste Rolle: Die der Clara "Bo" Borkmann in der Daily Soap "Köln 50677". Von 2018 bis 2021 war Sharon in der RTLZWEI-Serie zu sehen. Außerdem arbeitet sie als Model und Influencerin. Bei Instagram hat sie knapp 150.000 Follower.