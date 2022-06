Kampf der Realitystars 2022: Wer gewinnt? Wie läuft das Finale?

Bevor der oder die Nachfolger/in von Vorjahressiegerin Loona gekürt wird, wird aber noch kräftig ausgesiebt. Acht Realitystars haben es in die finale Folge der dritten Staffel geschafft: Elena Miras, Sissi Hofbauer, Yeliz Koc, Ronald Schill, Yasin Mohamed, Schäfer Heinrich, Paco Herb und Malkiel Rouven Dietrich. Im eigentlichen Finale stehen dann aber nur vier Kandidaten. Der Ausscheidungskampf findet in Form von Spielen statt.

Im ersten Spiel müssen die Kandidaten durch einen Parcours, an dessen Ende ein Buschstabensalat steht, aus dem die Stars das richtige Lösungswort bilden müssen. Die ehrgeizige Elena löst die Aufgabe am schnellsten. Sissi und Paco haben mit der Wortfindung dagegen große Schwierigkeiten und scheiden als Letztplatzierte aus.

Am Abend wird dann das erste Finalticket verteilt. Die Stars bekommen zwei Päckchen. In einem steckt das Finalticket, in dem anderen eine Niete, die das sofortige Aus bedeutet. Zunächst traut sich niemand, doch dann fasst sich Malkiel ein Herz – und zieht tatsächlich das Finalticket. Wäre sonst auch ein bisschen peinlich gewesen für den Hellseher. Später gibt Malkiel aber dazu, dass er eigentlich lieber die Niete wollte. Um vorauszusehen, dass er beim finalen Voting keine Siegchance haben wird, braucht man nun auch wirklich keine hellseherischen Fähigkeiten. Seine Undankbarkeit bringt Elena trotzdem auf die Palme. Sie kämpft schließlich immer wie eine Löwin um den Sieg und kann so wenig Ehrgeiz nicht nachvollziehen.