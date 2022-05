Kampf der Realitystars 2022: Maliek verliert sein Gesicht, Martin seine Menschenwürde

"Kampf der Realitystars"-Moderatorin Cathy Hummels wird geklont und löst damit bei einem neuen Bewohner eine Identitätskrise aus. Martin Wernicke möchte einfach nur in Ruhe aufs Klo gehen.

Nach dem denkwürdigen Abgang von Jan Leyk (und dem weniger denkwürdigen Abgang von Sissi Hofbauer) geht das Stühlerücken in der Promi-Sala weiter. Allzu lange bleibt die Gruppe nicht dezimiert, denn mit dem Bötchen werden schon die nächsten Realitystars angeschifft.

Zum einen verschlägt es Yeliz Koc an den thailändischen Sandstrand. "Nett anzuschauen, hat den Bachelor verprügelt, finde ich alles sehr charmant", so Ronald Schills Kurzresümee über die neue Mitbewohnerin. Und zu diesem Zeitpunkt kennt er die "Playboy"-Fotos von Yeliz noch gar nicht ... Zum anderen behelligt Wahrsager Malkiel Rouven Dietrich die "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer mit seiner Anwesenheit. Was der Astrologe nicht vorausgesehen hat: Er wird sich im Laufe der Folge ein Gesicht mit Moderatorin Cathy Hummels teilen müssen...

Aber der Reihe nach. Vor dem Malkiel-Drama ist nämlich erst einmal Martin Wernicke dran. Er fühlt sich gradezu menschenunwürdig behandelt. Erst hat RTLZWEI den Bewohnern die Koffer weggenommen, nun wird ihnen auch noch die Benutzung der Produktionsmitarbeiter-Toilette untersagt. Bleibt also nur noch ein reguläres Klo für die Realitystars. Martin ist außer sich. "Eine Toilette für 13 Leute? Was ist denn das für ein Scheiß?" Die Umstände frustrieren ihn derart, dass er gar eine kleine Revolution anzetteln möchte. "Wenn ich mir hier was weghole, seid ihr dran", droht er der Produktion. Doch die Streiklust bei seinen Mitstreitern ist in etwa so groß wie bei Beamten in der 35-Stunden-Woche. Martin muss sich wohl oder übel wieder einkriegen und einsehen, dass er im Vergleich zum "Dschungelcamp" immer noch im Luxus schwelgt.

Maliek Rouven Dietrich wird zu Cathy Hummels Als das eine Drama abgewendet ist, tut sich auch schon das nächste auf. Malkiel Rouven Dietrich möchte ausziehen! Weil die Promis ein Spiel nicht richtig verstanden haben und ihn deshalb aus Versehen zum unbeliebtesten Mitbewohner ernannt haben, straft RTLZWEI Maliek mit dem Entzug von Sendezeit. Dabei ist er doch grade erst eignezogen ... Maliek darf zwar weiter an allen Aktivitäten teilnehmen, doch sein Gesicht wird dabei dauerhaft mit dem von Cathy Hummes überblendet. Hihi.

Maliek fühlt sich gedemütigt und stellt sein komplettes Dasein in der Show in Frage. Schließlich geht es dabei ja eigentlich AUSSCHLIESSLICH um Sendezeit. Doch nach einigem guten Zureden der anderen lässt sich Maliek zum Bleiben überreden und fügt sich in sein Schicksal, für den Rest der Folge obenrum wie die ehemalige "Miss FC Bayern" auszusehen. Das Leben ist hart, aber das wusste der Wahrsager ja vermutlich schon vorher.

Im Safety-Spiel tun sich bei den Realitystars bedenkliche Lücken in Sachen Geografie auf. Doch obwohl Elena Miras nicht weiß, wo Spanien – immerhin das Heimatland ihrer Eltern – liegt, geht sie am Ende der diversen Quizrunden als Siegerin hervor. Nina Kristin muss sich mit Platz zwei begnügen, was ihr noch zum Verhängnis wird: In der "Stunde der Wahrheit" wird sie von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Auch für die Jakic-Twins ist die Show vorbei, denn sie werden von den Neuen gekickt. Zum Abschluss der Folge gibt es dann noch ein Wiedersehen mit Iris Klein, die nach langer Corona-Quarantäne und einem Auftritt als iPad nun auch endlich richtig einziehen darf.