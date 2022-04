Kampf der Realitystars: drei Neue, ein Abgang – und wo ist eigentlich Iris Klein?

Eine Hornisse setzte Tessa Bergmeier außer Gefecht, zwei neue Bewohner bringen den Kuhmist aus dem "Sommerhaus" mit in die Sala und ganz Deutschland rätselt: Wer ist eigentlich dieser Enrico? Nein, Spaß! Ganz Deutschland rätselt: Wo ist eigentlich Iris Klein? Lesen Sie hier die Zusammenfassung zur neuen "Kampf der Realitystars"-Folge.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 2 passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Die zweite Folge beginnt mit einem Paukenschlag: Mauro Corradini will nach dem Streit in der "Stunde der Wahrheit" ausziehen. Dass Jan Leyk ihm nahegelegt hatte, beim nächsten Mal ein Glas Schnaps weniger zu trinken, war aus Sicht des "Trödeltrupp"-Stars ein unverzeihlicher Fauxpas. Richter und Reality-TV-Lebensberater Ronald Schill versucht noch, Mauro mit finanziellen Argumenten zum Bleiben zu überreden. Vergeblich. Immerhin ist Mauro "1,5 Millionen schwer" und hat ein Haus. Star-Allüren hat er auch. "Ich werde keine Interviews geben!", stellt er zum Abschied klar. "Da sehe ich mal wieder, dass ich eine ganz falsche Menschenkenntnis habe", erkennt Nina Kristin.

Einsam wird es in der Sala nun aber natürlich nicht, denn mit Sissi Hofbauer zieht direkt die nächste Prominente ein. Sissi war im vergangenen Jahr im "Sommerhaus der Stars". Diese TV-Präsenz hatte sie sich dadurch verdient, dass ihre Schwester mal "Bachelorette" war. Oder so ähnlich. Außerdem war ihr Verlobter Ben Melzer als erster Trans-Mann auf dem Cover der deutschen "Men's Health". "Sissi kommt aus dem schlimmsten Format überhaupt", sagt Elena Miras, die es wissen muss.

Sissi hat schlechte Erinnerungen an das "Sommerhaus" – vor allem an Mike Cees, der im RTL-Format nicht nur seine toxische Beziehung mit Michelle Monballijn zur Schau stellte, sondern im Nachgang der Sendung in einem Video zur Wiedersehensshow auch gegen Ben pöbelte und ihm das Mannsein absprach ("Das ist eine Charaktereigenschaft, eine Emotion, die kein Mann hat"). Bei "Kampf der Realitystars" auf Mike zu treffen, ist für Sissi eine Horrorvorstellung. Natürlich lässt dessen Einzug nicht lange auf sich warten.

"I'll be back. Dieses Mal Mike 2.0", so der neue Sala-Bewohner, als er wie Kai aus der Kiste springt. Mike gibt sich reumütig. "Ich hatte mich überhaupt nicht im Griff in der Sendung", gibt er zu. Beim Zuschauen sei er später "im Boden versunken." Bei Sissi kommt er damit aber nicht so schnell durch. Sie verlangt von Mike eine aufrichtige Entschuldigung für seine aus ihrer Sicht transphobe Aussage. Mike hat angeblich nicht mehr auf dem Schirm, was er da genau gesagt hat. Er versichert aber, dass er nicht transphob sei.

Die Aussprache mit Sissi wird auf den nächsten Tag verschoben. Mike bittet nicht explizit um Entschuldigung sondern glaubt, er habe sich falsch ausgedrückt. Immerhin kündigt er an, das entsprechende Zitat aus dem Video zu schneiden und dazu Stellung zu beziehen.

Obama? Kenn ich nicht. Dann gibt es die nächste Überraschung für die Stars: Es zieht jemand ein, den sie nicht kennen. Ja gut... Ansonsten hat Enrico Elia aber nicht viel mit den anderen Teilnehmern gemeinsam, denn er hat sich schriftlich für die Show beworben. Der Wolfsburger Influencer ist der diesjährige Wildcard-Kandidat! Um seine TV-Präsenz auch vollumfänglich für "Fame" zu nutzen, trägt er eine Kappe mit seinem Namen. So funktioniert moderne Cross-Promotion! Ansonsten beweist Enrico seine Reality-Fähigkeiten vor allem auf intellektueller Ebene: Er kennt Obama nicht. Dabei war die doch bei "Let's Dance" ... "Leerling mit Doppel-E", so Roland Schills hartes Urteil über den Neuen.

Enrico muss dann direkt mal mit Richter Gnadenlos und dem Duo Infernale Elena Miras und Tessa Bergmeier zum Bestrafungsspiel antreten. Die weiteren Teams sind Sissi, Nina Kristin und Mike sowie Schäfer Heinrich, Jan und Yasin Mohamed. Die Aufgabe: einen Stuhl zusammenbauen. "Das ist ein Stuhl. Kennt man", so der scharfsinnige Mike. Doch natürlich herrschen erschwerte Bedingungen: Nur einer hat die Anleitung zum Zusammenbau vor sich, muss seine Erklärungen per Telefon einem zweiten Teammitglied mitteilen, das dann Teamglied Nr. 3 (und Nr. 4) informiert.

Weil nicht alle Teams die Aufgabe meistern – das reine Männerteam scheitert an dem simplen Möbelstück – müssen alle acht Stunden lang eine Sanduhr am Laufen halten. Jan und Yasin weigern sich und wollen auch Heinrich zur Revolte aufwiegeln. Weil Heinrich Angst vor den Konsequenzen hat, macht Yasin ihm zuliebe einen Rückzieher. Jan ist sauer auf die Streikbrecher: "Das ist eine ganz linke Nummer." Der ehemalige Erfolgs-DJ denkt natürlich nur an die Zuschauer, die schließlich lieber eine Revolution als ein langweiliges Spiel sehen wollen.

Iris Klein spurlos verschwunden Apropos Spiel: Beim Safety-Spiel sichert sich Elena den Schutz vor dem Rauswurf. Tessa ist aus gesundheitlichen Gründen indisponiert. Sie wurde von einer Hornisse gestochen. Da fällt uns ein: Wo ist eigentlich die flotte Biene Iris Klein abgeblieben? Ihr persönlicher iPad-Ständer ist jedenfalls verschwunden und auch bei der "Stunde der Wahrheit" steht Iris' Avatar nicht zur (Raus-)Wahl. Es ist, als wäre sie nie dagewesen. Aber vielleicht sitzt sie mit negativem Corona-Test auch schon im Flieger nach Thailand? Der Katzenberger-Mutti einfach kommentarlos die Sendezeit zu streichen: Das würde RTLZWEI doch nicht wagen, oder?