Beatrice Egli schlägt Alarm: „Fake-Accounts posten in meinem Namen!“

Betrüger veröffentlichen "falsche oder irreführende Informationen"

Aktuell muss sich Egli wohl vermehrt mit einer der Schattenseiten ihres Ruhmes herumschlagen: Betrüger nutzen den Namen der 37-Jährigen für Fake-Profile, auf denen ihren Fans mit gefälschten Neuigkeiten oder Angeboten geboten werden. In einem Instagram-Post macht Egli nun auf die wachsende Zahl an Fake-Accounts aufmerksam. "In letzter Zeit sind vermehrt Fake-Accounts im Umlauf, die sich als ich ausgeben oder in meinem Namen Inhalte posten", schreibt sie. Diese falschen Profile würden "teilweise falsche oder irreführende Informationen" verbreiten. Egli stellt klar: "Diese Profile haben nichts mit mir zu tun." Ihre Fans bittet sie deshalb, solche Accounts zu melden. Wer sichergehen will, sollte nur den offiziellen Kanälen folgen. Diese seien alle auf ihrer Website aufgelistet.