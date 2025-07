Backstage bei der Küchenschlacht: Das passiert wirklich hinter den Kameras!

Anfang 2008 ging die beliebte ZDF-Kochshow erstmalig auf Sendung. Nun blickt eine 25-minütige Doku unter dem Titel "Backstage – Die Küchenschlacht" hinter die Kulissen. Dabei erlebt man die Kandidaten der Woche, sechs leidenschaftliche Hobbyköchinnen und -köche, einmal abseits des Studios Phoenixhof in Hamburg, wo die Reihe aufgezeichnet wird. Zora Klipp, "Küchenschlacht"-Moderatorin, selbst Profiköchin und aktuell sichtbar schwanger, aber weiterhin besonders energiegeladen, zeigt dem Publikum, was vor und nach der Show geschieht.

Johann Lafer berichtet aus fast 18 Jahren Sendungsgeschichte

Außerdem erfährt man noch viel genauer, welche emotionalen Achterbahnfahrten die Kandidatinnen und Kandidaten. Selbst wer am heimischen Herd absolut die Ruhe bewahrt, reagiert im TV-Studio doch meist ein wenig nervöser, wenn die roten Aufnahmeleuchten über den Kameras angehen und es im Studio heiß oder sogar hektisch wird. Das Erlebnis eines TV-Drehs hat eben seine Eigenheiten, die auch die "Profis" immer noch herausfordern. So berichtet auch Zora Klipp davon, wie sie sich auf Unerwartetes einstellen muss, wenn sich eine vorab gut geplante Sendung einmal in Gang gesetzt hat.