"Terra X – Der Schatz des Piraten": Schatzsuche im Indischen Ozean

Ein mysteriöser Code, ein Piratenschatz von Milliardenwert und tropische Kulissen: "Terra X" hat mal wieder einigen Schauwert zu bieten. Daniel Krieg begibt sich in der neuen Folge auf Schatzsuche im Indischen Ozean.

Eine halb geöffnete Truhe, prall gefüllt mit Goldtalern, glitzert verführerisch im Sonnenlicht. Sie steht einsam am Strand, geschützt vom Schatten einer Palme – ein Bild wie aus einem Abenteuerroman. Doch was wie pure Fantasie klingt, könnte für den Schweizer Daniel Krieg Realität werden. In der neuen "Terra X"-Folge "Der Schatz des Piraten" (Sonntag, 6. Juli, um 19.30 Uhr, im ZDF und bereits in der ZDFmediathek zu streamen) begibt sich der passionierte Rätsellöser auf Spurensuche. Ziel seiner abenteuerlichen Reise: ein sagenumwobener Piratenschatz, versteckt irgendwo im Indischen Ozean.

Die Legende erzählt von einem geheimnisvollen Schriftstück und einer chiffrierten Botschaft, die der französische Pirat Olivier Levasseur, genannt La Buse (zu Deutsch: der Bussard), einst in die Menge warf, kurz bevor er gehängt wurde.

Neben der spannenden Schatzsuche bietet der Film von Tilman Remme auch faszinierende Einblicke in die Natur von Mauritius, wo tropische Landschaften nicht nur eine malerische Kulisse bilden, sondern auch Hinweise auf die Geschichte der Insel liefern könnten.

Milliardenschwerer Coup im Jahr 1720 Levasseur hatte 1720 einen spektakulären Coup gelandet. Er kapert das portugiesische Kriegsschiff "Nossa Senhora do Cabo e São Pedro". An Bord war nicht nur ein Schatz von unfassbarem Wert, sondern auch der Vizekönig von Portugiesisch-Indien und der Erzbischof von Goa. Der Wert der Beute soll nach heutiger Schätzung in Milliardenhöhe gelegen haben, sie wurde unter den Piraten aufgeteilt.

Jahre später versuchte die Obrigkeit, mit einer Amnestie Ordnung ins Chaos zu bringen. Piraten sollten straffrei ausgehen, wenn sie ihre Beute herausgaben. Viele nahmen das Angebot an. Nicht so La Buse. Stattdessen hinterließ er nur eine rätselhafte Nachricht, die angeblich den Weg zu seinem Schatz weist.

Das Geheimnis um La Buse: Schatzsuche auf Mauritius Fast zwei Jahrhunderte später, im Jahr 1923, taucht eine Abschrift dieser verschlüsselten Botschaft auf. Seitdem knobeln Kryptografen aus aller Welt an der Lösung. Bislang ohne Erfolg. Doch Daniel Krieg glaubt, dem Code nun auf die Spur gekommen zu sein. Für ihn ist die Botschaft mehr als nur ein mystischer Text: Sie ist eine Karte, ein Wegweiser zu einem echten Piratenschatz. Es wird also spannend am frühen Sonntagabend.

Zusammen mit dem "Terra X"-Team reist Daniel Krieg auf zwei Inseln im Indischen Ozean. Sein Verdacht: Der Schatz liegt auf Mauritius. Ob er dort wirklich fündig wird? Die Antwort darauf könnte ein ganzes Kapitel Seefahrtsgeschichte neu schreiben.

Unterstützt wird der Schweizer Schatzjäger dabei von der Archäologin Dr. Jayshree Mungur-Medhi, die ihre Expertise zur Geschichte und Topografie der Insel einbringt. Auch die Historikerin Marina Carter ist mit an Bord. Gemeinsam verfolgen sie die Spur, die das Geheimnis um La Buse und seinen legendären Schatz endlich lüften könnte.

