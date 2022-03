The Masked Singer 2022: Wer ist der Ork?

In den "Herr der Ringe"-Büchern und -Filmen sind die Orks die Bösewichte. Zu "The Masked Singer" hat sich aber ein friedliches Exemplar verirrt. Wer steckt wohl unter der Maske?

Die Fans gehen nach der Songauswahl in der ersten Show ("Zitti E Buoni" von Maneskin) und glauben an Gianna Nannini oder Michelle Hunziker . Auf Platz drei im Community-Tipp liegt Sandra Nasic , die Sängerin der Guano Apes. Bei Twitter geistert aber auch der Name Menderes herum. Ein Zuschauer im Studio tippt auf Nazan Eckes .

Was tippt das Rateteam?

Rategast Ralf Schmitz glaubt ebenfalls an Gianna Nannini. Rea Garvey könnte sich Sophia Thomalla vorstellen. Ruth Moschner bringt Jana Ina Zarrella ins Spiel. Deren Ehemann Giovanni ist in der zweiten Show Gast im Rateteam - und schließt nicht aus, dass seine Frau der Ork sein könnte. Er glaubt aber eher an Michelle Hunziker. In der zweiten Show tippt Ruth auf Panagiota Petridou oder Sarah Connor.