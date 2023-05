"Verstehen Sie Spaß?": Alle Infos zur neuen Ausgabe

Gaby Dohm und Hans Sigl zu Gast

Aufrichten kann sich "La Schöneberger" in der neuen Ausgabe an der Tatsache, dass einige ihrer Gäste schon ein paar Jahre Fernsehgeschichte mehr mit sich herumtragen. So kommt diesmal nicht nur die beliebte Familien-Schauspielerin Gaby Dohm, einst bekannt geworden durch die "Schwarzwaldklinik", in die Sendung. Auch der "Bergdoktor" Hans Sigl darf nicht fehlen. Und die Plüsch-Gäste Ernie und Bert stehen für mittlerweile 50 Jahre "Sesamstraße". Der Klassiker im ARD-Jugendprogramm feiert aktuell sein Jubiläumsjahr im deutschen Fernsehen.