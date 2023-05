Skurrile Wünsche: So stellt sich Kim Kardashian ihren Traummann vor

0 von 3: Die "Erfolgsquote" ihrer bisherigen Ehen liest sich für Kim Kardashian ernüchternd. Erst im März wurde die Ehe mit Rapper Kanye West geschieden. Es war das Ende eines lang andauernden Rechtsstreits. Damit es beim nächsten Partner an ihrer Seite nicht wieder einen ärgerlichen Reinfall gibt, hat die 42-Jährige nun eine Liste mit Qualitäten erstellt, die ihr Künftiger mitbringen sollte. In einem Trailer der Reality-Show "The Kardashians", den der Star via Instagram teilte, liest Kardashian von der Liste vor.