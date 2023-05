Gewinnspiel: Gewinnen Sie das Buch "Fast, Fierce & Furious" inkl. Kinotickets!

Am 18. Mai startete mit Fast & Furious 10 die lang erwartete Fortsetzung der beliebten Actionfilmreihe in den deutschen Kinos. Pünktlich zum Jubiläum hat Film- und Autoexperte Siegfried Tesche die spannende Erfolgsgeschichte der Reihe in einem reich bebilderten Band erzählt: Fast, Fierce & Furious (Motorbuch Verlag, ISBN 978-3-613-04540-8, 192 Seiten, 100 Bilder, 29,90€). Gemeinsam mit dem Motorbuch Verlag und Universal Pictures Germany verlost prisma drei Exemplare des Buches jeweils zusammen mit einem Kinogutschein für einen Besuch des Films in einem Kino Ihrer Wahl.