"Der Zürich-Krimi: Borchert und die bittere Medizin": TV-Kritik zur neuen Folge

"Von Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern", möchte man hier mit Goethes Mephisto sagen. Christian Kohlund ist ja als abgetauchter "Anwalt ohne Lizenz" Thomas Borchert bei aller Märchenhaftigkeit eine Figur mit Identifikationspotenzial. Er ist – falls man nichts gegen "alte weiße Männer" hat – als Sympathieträger im "Zürich-Krimi" durchaus geeignet. In "Borchert und die bittere Medizin", dem 14. Fall (Erstsendung 2022), wird er wieder einmal von seinem Lieblingsort, einem Bartresen, abberufen. Ausgerechnet sein Freund Reto Zanger (Robert Hunger-Bühler) wird in einer Apotheke angeschossen, als er kurz nach Ladenschluss noch ein Herzmedikament erhalten will. Ein Vermummter dringt in die eigentlich bereits geschlossene Apotheke ein und fordert die Öffnung eines Tresors mit wichtigen Medikamenten.