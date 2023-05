"Das perfekte Dinner": Ekelalarm! Esma tischt Salami aus Ratten auf

Kritik an Vorhaben der Grünen

FDP-Politiker sieht Gefahr für Bürger: Dürr kämpft mit seiner Partei gegen Heizungsgesetz

Wird die Wende in der Wärme-Politik doch noch auf sich warten lassen? – Auch am Dienstag wurde das große Thema in einem TV-Interview besprochen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr äußerte sich im "ARD-Morgenmagazin" wiederholt kritisch gegenüber dem Gesetzesvorhaben der Grünen.

MEHR