"Hammerharte Jungs" Film: Alle Infos zur Netflix-Fortsetzung der Comedy-Reihe mit Axel Stein

23 Jahre lang mussten sich Fans gedulden, nun ist es endlich soweit: Mit "Hammerharte Jungs" veröffentlicht Netflix am 24. Mai die Fortsetzung des kultigen Komödien-Klassikers "Harte Jungs". Hier erfahren Sie alles über die Neuerscheinung.

Die Vorgänger

Im Jahr 2000 lief die deutsche Komödie "Harte Jungs" von Regisseur Bernd Eichinger erstmals in den deutschen Kinos. Obwohl die Meinungen der Kritiker zum Film eher verhalten waren, kam der Streifen beim breiten Publikum hervorragend an und entwickelte sich zum Kultfilm. Zwei Jahre später kam dann die Fortsetzung "Knallharte Jungs" auf die Leinwand. Dieser Teil wurde sogar mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Beide Coming of Age-Filme beschäftigen sich auf skurrile und überdrehte Art und Weise mit der Pubertät und den Problemen, die sich für Teenager durch die Entdeckung ihrer Sexualität ergeben.