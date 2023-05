"China – Die unheimliche Macht": Infos zum Dreiteiler bei ARTE

Erstaunliches Zeitalter der "Experimente"

"China – Die unheimliche Macht" ist der gesamte Themenabend überschrieben. Ein Titel, der sich zunächst mal auf das Heute bezieht. Auch wenn die drei Filme chronologisch angeordnet sind, beginnend bei den Jahren 1839 bis 1908. Auf das Ende der chinesischen Kaiserzeit 1911 folgte dann ein Zeitalter der "Experimente", so sagen es die hier (auch) aus eigener Anschauung plaudernden Experten. Schon erstaunlich: Auch jetzt, im 21. Jahrhundert, das die Welt gern ein "chinesisches" zu nennen pflegt, ist China wieder so rätselhaft wie vor 200 Jahren. Auf Xi Jinping blickt man so verwundert wie damals die Europäer auf die Gärten der Verbotenen Stadt. Wie meint er das, wenn er sagt: "Die Unabhängigkeit Taiwans widerspricht der Geschichte. Sie ist ein Fehler. Wir schließen die Anwendung von Gewalt nicht aus"?