Große Preis der Emilia Romagna: Alle Infos zum Formel-Eins-Spektakel

Wenn sich die Formel-1-Elite vom 19. bis 21. Mai 2023 zum Großen Preis der Emilia Romagna im italienischen Imola versammelt, wird die Spannung einmal mehr spürbar sein. Atemberaubende Geschwindigkeiten und packende Überholmanöver lassen den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen. Wir werfen einen Blick auf die Zeiten, die Favoriten und die legendäre Strecke, um Sie perfekt auf das Spektakel vorzubereiten. Erleben Sie die Faszination des Formel-1-Zirkus außerdem mit Sky hautnah!

Der Große Preis der Emilia Romagna in Imola Bevor der Sieger des Rennens am 21. Mai 2023 feststeht, sind auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari zunächst 63 Runden zu absolvieren. Bei einer Länge von knapp fünf Kilometern pro Runde legen die Piloten insgesamt über ca. 300 Kilometer und 19 Kurven zurück. Die Strecke ist eine der wenigen Formel-1-Rennstrecken, die entgegen dem Uhrzeigersinn befahren wurden. Nach der italienischen Region Emilia Romagna ist das Rennen übrigens benannt, da sich hier die Rennstrecke befindet.

Jubelserie bei Red Bull Zum Formel-1-Auftakt und Grand Prix in Bahrain behauptete sich Max Verstappen mit seinem Sieg zunächst gegenüber seinem Teamkollegen Sergio Perez. Dieser konterte jedoch schon im zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien, indem er den ersten Platz einnahm. Beim dritten Rennen in Australien fuhr Verstappen wieder als Erster über die Ziellinie. Ihm folgten Lewis Hamilton auf Platz zwei und Fernando Alonso fuhr mit seinem Astin Martin wie schon in Australien auf dem dritten Rang. Beim Großen Preis von Aserbaidschan konnte Red Bull erneut die Korken knallen lassen. Perez gewann vor Verstappen, womit beide Piloten ihrem Stall einen Doppelsieg bescherten. Beim Großen Preis von Miami tauschten Verstappen und Perez ihre Plätze lediglich. Ihnen folgte Alonso auf dem dritten Platz. Bleibt es bei dieser traditionellen Abwechslung, dann heißt der Sieger an diesem Wochenende Sergio Perez.

Formel 1 Gesamtwertung Saison 2023 Der Große Preis der Emilia Romagna in Imola wird das sechste von insgesamt 23 Saison- Rennen in der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft sein. Nach den hinter uns liegenden Rennen führen die Red Bull-Piloten Max Verstappen mit 119 Punkten und Sergio Perez mit 105 Punkten die Formel-1-WM-Wertung an. Fernando Alonso besetzt mit 75 Punkten den dritten Platz, gefolgt von Lewis Hamilton (56 Punkte) und Carlos Sainz (44 Punkte).

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Dass sich das Autodromo Enzo e Dino Ferrari im Jahr 2020 mit dem Großen Preis der Emilia Romagna kurzfristig im Rennkalender zurückmeldete, ist der Tatsache geschuldet, dass die Rennen in Übersee während der Corona-Krise ausfielen und man somit auf der Suche nach Ersatzrennen war.

Obwohl die Rennstrecke selbst bereits im Jahr 1950 gebaut wurde, fand auf ihr erst 1980 erstmals ein WM-Lauf der Formel 1 statt, und zwar als Italien-Grand-Prix, der ausnahmsweise nicht in Monza stattfand. Die Strecke war ursprünglich sehr gerade, wurde später jedoch mit einigen künstlichen Kurven versehen, wobei sie immer noch einer der gefährlichsten blieb. Kritisch war die Tamburello-Kurve, die sehr schnell zu durchfahren war und eine unebene Oberfläche hatte. Dies wurde Nelson Piquet und Gerhard Berger zum Verhängnis, die sich in dieser Kurve bei Unfällen verletzten.

Imola wurde zum Großen Preis von San Marino, der an einem Wochenende im Jahr 1994 als Tragödie in die Geschichte des Rennsports einging. An jenem Wochenende kam es innerhalb von drei Tagen zu drei folgenschweren Unfällen: Nachdem Rubens Barrichello im Freitagstraining schwer verunglückte, fiel er für das restliche Wochenende aus. Im Qualifying am Samstag verlor Roland Ratzenberger in der Villeneuve-Kurve sein Leben. Am Sonntag starb der legendäre dreimalige Weltmeister Ayrton Senna in der Tamburello-Kurve. Schon zu Beginn des Rennens wurden mehrere Zuschauer leicht verletzt, da sie nach einer Kollision von Trümmern getroffen wurden.

Nach diesen Katastrophen wurden die Tamburello- und Villeneuve-Kurven zu Schikanen umgestaltet und die Auslaufzonen verbessert. Um die Fahrer in ihrem Cockpit besser zu schützen, entwickelte die Rennserie ein komplett neues Sicherheitskonzept. Nach der Saison 2006 fiel Imola auf Grund von Veralterung aus dem Rennkalender. Dies blieb auch nach einem Umbau im Jahr 2008 so, obwohl das Boxengebäude neu errichtet und die Strecke umfangreich modernisiert wurde. Als 2020 Corona um sich griff, trat Imola schließlich aus seinem Schattendasein heraus und unterzeichnete einen Vertrag für das Rennen bis 2025. An diesem Wochenende findet der Große Preis der Emilia Romagna bereits zum vierten Mal statt.

Heimspiel für Ferrari – Mit Sky sind Sie live dabei! Sky Sport F1 überträgt die komplette Königsklasse des Motorsports live. Wieder mit dabei sind Sascha Roos am Kommentatorenpult, Ralf Schumacher und Timo Glock als F1-Experten sowie Peter Hardenbeck und Sandra Baumgartner als Berichterstatter.