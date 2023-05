Let's Dance Finale: Dieser Kandidat hat die besten Chancen auf den Sieg!

Eine große Überraschung ist es nicht, dass Philipp Boy das Finale der Show erreicht hat. Als Profisportler verfügt er über ein hervorragendes Körpergefühl und konnte mit seinen Tänzen sowohl die Jury als auch die Zuschauer von sich überzeugen. In der letzten Folge kostete ihn ein Patzer jedoch beinahe den Einzug ins Finale: Beim Charleston hat der 35-Jährige plötzlich einen Blackout. Seiner Partnerin Patricija gab zwar alles, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Tanz zum Desaster wurde. Nur dem vorangegangenen Paso Doble-Tanz, für den die beiden 30 Punkte abgestaubt hatten, war es zu verdanken, dass trotz der Panne nicht Philipp Boy, sondern Mentalist Timon Krause das Tanzparkett räumen musste. Nun stellt sich die Frage, ob dieser Blackout den Turner um sein Selbstbewusstsein gebracht hat, oder sogar als zusätzliche Motivation dienen wird. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind eher verhalten: Bei einer RTL-Umfrage gaben nur 15% der Befragten an, Philipp als Favorit des diesjährigen Finales zu sehen.

Jurytanz: Rumba zu „Bésame Mucho“ von Cesaria Evora

Lieblingstanz: Tango zu „Tanguera“ von Sexteto Mayor

Freestyle mit dem Thema „Frozen“ zu den Songs „Do You Want To Build A Snowman?“, „Into The Unknown“ und „Let It Go“

Nicht jeder hätte erwartet, dass die junge Frau, die ihre Bekanntheit durch YouTube-Videos erlangte, das Finale der Show erreichen würde. Zumal sie vorher noch in Interviews zugegeben hatte, noch nie in ihrem Leben richtig getanzt zu haben. Doch seitdem hat Julia Beautx ihre Tanzfähigkeiten immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Besonders in den letzten Folgen war die Influencerin kaum aufzuhalten: In der 10. Liveshow erhielt sie sowohl für ihren Quickstep als auch den Contemporary die höchste Punktzahl. Es ist ein großer Erfolg. Kein Wunder also, dass das Publikum mitfiebert. 30% der Zuschauerinnen und Zuschauer gehen davon aus, dass Julia Beautx auch im Finale nicht aufzuhalten ist.