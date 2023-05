"Generation K-Pop": Infos zur ARTE-Reportage

Spektakuläre Bühnenauftritte, kreischende Fans, gefeierte Boy- und Girlgroups: K-Pop hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem globalen Musikphänomen entwickelt. Bands wie BTS und Blackpink sorgen für ausverkaufte Stadien und sind die Aushängeschilder für südkoreanische Popmusik. Doch warum ist K-Pop so beliebt? Wie schaffen es die Stars aus Fernost, sämtliche Rekorde zu brechen? Regisseur Mahyar Goudarzi erzählt in seiner Dokumentation "Generation K-Pop" die ganze Geschichte.

Doch bis die Stars an die Spitze gelangen, wartet viel Arbeit auf sie: So werden sie jahrelang an Akademien – wie in Seoul – hart trainiert, um eines Tages erfolgreich zu sein. Für die Doku begleitet Mahyar Goudarzi drei junge Menschen auf ihrem Weg in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Zudem trifft der Filmemacher auf den berühmten Musikproduzenten Shinsadong Tiger, der seit über 20 Jahren Hits für K-Pop-Stars produziert. Mit der Girlband TRI.BE arbeitete er an einem neuen Song, der direkt nach Veröffentlichung millionenfach aufgerufen wurde.