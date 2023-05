"Sprachlos in Irland": TV-Kritik zur Komödie mit Andrea Sawatzki

Ihren Sprachkurs in Irland hatte Connie (Andrea Sawatzki) komplett anders geplant. Eigentlich sollte die Reise ihr Leben wieder in geregelte Bahnen lenken, doch dann passiert das genaue Gegenteil. "Sprachlos in Irland" ist eine empfehlenswerte Komödie – nicht nur für Freunde der Grünen Insel.

Sprachlos in Irland Komödie • 19.05.2023 • 20:15 Uhr

Ob als Chefsekretärin im Büro oder zu Hause als Ehefrau und Mutter: Connie (Andrea Sawatzki) hatte ihr Leben bislang fest im Griff. Doch als ihr Vorgesetzter Herrmann Müller (Axel Werner) den Betrieb an seinen Sohn (Patrick Güldenberg) übergibt, ändert sich alles: Sven Müller legt Wert auf einen internationalen Standard und deklariert daher Englisch zur neuen Geschäftssprache. Da Connie die Sprache kaum beherrscht, bleibt ihr nur eine Chance: Sie muss einen Sprachkurs im Ausland besuchen. Die Komödie "Sprachlos in Irland" (Erstsendung: 2022) ist nun erneut im Ersten zu sehen.

Bestattungsunternehmen statt Gästehaus Mangels Alternativen hat sich Connie für einen Intensiv-Kurs samt Bed & Breakfast in Irland entschieden. Doch kaum ist sie angekommen, folgt der Schock: Statt in einem gemütlichen Gasthaus soll Connie in einem Bestattungsunternehmen hausen, das ihre quirlige Sprachlehrerin Gillian (Claire O'Donovan) hauptberuflich betreibt.

Was auf den ersten Blick arg konstruiert wirkt, scheint auf den zweiten durchaus normal für die Grüne Insel zu sein – jedenfalls wenn man dem zweiten Hauptdarsteller des Films, Götz Schubert, glaubt: "Den Iren merkt man an, dass sie sich ihren Lebensstandard hart erkämpfen mussten, dass ihnen nichts geschenkt wurde und dass sie dennoch fest mit beiden Beinen auf der Erde stehen", erklärt der 58-Jährige. "Auch unser Film erzählt etwas von diesem starken Willen der Menschen, das Leben in den Griff zu bekommen und Hürden zu meistern. Wo sonst würde man eine Sprachschule finden, die in einem Beerdigungsinstitut untergebracht ist?"

Schubert spielt den Tom-Jones-Imitator Max, der in Irland seine Tochter Amy (Ella Lee, "Dark") besucht. Mit der 16-Jährigen hatte er bislang wenig Kontakt. Ein Englischkurs soll ihm nun bei der Verständigung helfen. Im Gegensatz zu Connie nimmt er die ungewöhnliche Situation mit Humor. Ein Grund mehr für Connie, ihren Lernpartner aus tiefstem Herzen zu verachten. Als sich Connie und Max gleich auf ihrem ersten gemeinsamen Ausflug zerstreiten, endet der Tag unglücklich für Connie und die Sache scheint gelaufen, doch dann ist es ausgerechnet Max, der sie zum Bleiben bewegt.

"Ein großes Abenteuer und eine sehr spannende Zeit" "Sprachlos in Irland" ist eine fröhliche Komödie, die mit einigen Klischees und vor allem mit den Sprachbarrieren zwischen Connie und ihrem irischen Umfeld spielt: Viele Dialoge (Buch: Beatrice Meier) sind witzig und auf den Punkt geschrieben, hinzukommen der authentische Klang der britischen und irischen Muttersprachler wie Claire O'Donovan ("Normal People"), Don Wycherley ("Modern Love") oder Gary Lydon ("The Clinic") sowie die raue und schöne irische Landschaft als prächtige Kulisse.

Die Dreharbeiten fanden vom 5. August bis 3. September 2020 in Kilkee an der irischen Westküste statt. Es war kein einfaches Unterfangen, da sich weite Teile Irlands im Corona-Lockdown befanden: "Glücklicherweise gingen die Dreharbeiten unter Einhaltung strengster Hygieneregeln und unter besonderer Beobachtung stehend, da wir die erste Produktion an der irischen Westküste waren, die trotz des harten Lockdowns im übrigen Land die Arbeit wieder aufnehmen konnten", erinnert sich Schubert. "Schiefgehen durfte nichts. Es war also ein Wagnis, ein großes Abenteuer und eine sehr spannende Zeit."

