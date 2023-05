"Wonka"-Star Timothée Chalamet schwamm in Schokolade

Am 14. Dezember startet "Wonka", der neue Musicalfilm basierend auf dem Kinderbuch "Charlie und die Schokoladenfabrik" (1964) von Roald Dahl, in den deutschen Kinos. Für Hauptdarsteller Timothée Chalamet ("Dune") war es jedoch weniger die literarische Vorlage als vielmehr die dahinterstehende Intention, die ihn an dem Projekt reizte: "An etwas zu arbeiten, das ein unzynisches, junges Publikum anspricht, war eine große Freude", sagte der Oscar-Nominierte im Interview mit dem "Vogue"-Magazin: "In einer Zeit und in einem Klima intensiver politischer Rhetorik, in der es ständig so viele schlechte Nachrichten gibt, wird dies hoffentlich ein Stück Schokolade sein."