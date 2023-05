Darum hörte Frank Plasberg bei "Hart aber fair" auf

Am Anfang zeigte sich der ehemalige "Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg noch begeistert von seinem Nachfolger Louis Klamroth. Ob das immer noch so ist? Im Podcast-Interview mit Barbara Schöneberger gab er Antworten.

Er habe deshalb schon "ernsthaft Krach" mit seiner Frau, der "Aktuelle Stunde"-Moderatorin Anne Gesthuysen, berichtete Plasberg in dem knapp einstündigen Gespräch. "Sie will immer mit mir über Journalismus reden." Das jedoch langweile ihn inzwischen "enorm". "Mich interessiert alles, aber wenn du 40, 50 Jahre lang Medien gemacht hast, ist das irgendwann mal auserzählt."

Statt vor dem Fernseher zu sitzen, gehe er montags bisweilen "ins Kino in der Kölner Südstadt" und drücke dort "den Altersdurchschnitt auf 73". Übrigens zum reduzierten Eintrittspreis: "Ich werde 66 am 18. Mai. Dann kriegst du diese Ermäßigung." Seine Frau hingegen empfinde es als "skandalös", wenn er den Montags-Talk im Ersten schwänze, sie schalte nach wie vor jede neue "Hart aber fair"-Ausgabe ein. "Jetzt steht so ein Junger da, vielleicht findet sie den toller", mutmaßt Plasberg, dass es am 33-jährigen neuen Moderator liegen könnte.

Warum? "Weil ich Respekt vor Politikern bekommen habe, die sich für relativ bescheidenes Geld die Fresse vermöbeln lassen on air." In dem Zusammenhang spielte Plasberg an auf Talkshow-Dauergast Karl Lauterbach, der wegen der Bedrohungslage gegen seine Person "mit fünf BKA-Beamten essen gehen" müsse. Überdies müssten Politiker damit rechnen, nach vier Jahren abgewählt zu werden, nicht zwingend "weil sie etwas falsch gemacht haben, sondern wegen irgendeiner politischen Strömung". Unter diesen Umständen Fachkenntnis in Kombination mit Leidenschaft an den Tag zu legen, rühre ihn "total".