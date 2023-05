Diskussion zwischen Kubicki und Lanz: Robert Habeck als "Satan mit der Wärmepumpe"?

Neben den Wahlen in der Türkei, war das Gebäudeenergiegesetz Thema in der Talkrunde von Markus Lanz. Dabei diskutierte der Moderator mit Wolfgang Kubicki über die Wärmepumpenpflicht, sowie über die Anzeige, die der FDP-Politiker von Erdogan erhalten hat.

Die Präsidentenwahl in der Türkei ist noch nicht entschieden, doch Experten weltweit gehen von einem Sieg für Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der Stichwahl am 28. Mai aus. Auch bei "Markus Lanz" diskutierten die Gäste - allen voran FDP-Vize Wolfgang Kubicki – über den türkischen Wahlkrimi. Dies brachte ZDF-Moderator Markus Lanz jedoch auch auf die Spannungen innerhalb der deutschen Politik zu sprechen, denn nicht nur die anhaltende Flüchtlingskrise, sondern auch das Gebäudeenergiegesetz sorgen im Land für jede Menge Diskussionen.

Anzeige für "kleine Kanalratte"-Aussage Zunächst wollte Markus Lanz mit Blick auf Erdogan von Kubicki wissen: "Wie ist Ihr aktuelles Verhältnis?" Der FDP-Mann reagierte verhalten: "Wie vorhin auch. Wir reden nicht miteinander." Kein Wunder, denn Kubicki wurde im vergangenen Jahr von dem türkischen Präsidenten angezeigt, nachdem er ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung als "kleine Kanalratte" bezeichnet hatte. Während der FDP-Politiker auch am Dienstagabend humorvoll über den Präsidenten und den Eklat redete, wurde Türkei-Expertin Carolina Drüten ernster: "Nie musste Erdogan so um seine Macht ringen wie dieser Tage. Erdogan wird aber als Favorit in diese Stichwahl gehen."

Ähnlich ernst ging es weiter, als Markus Lanz über die Rolle der FDP in der Ampelkoalition sprach. Kubicki erklärte zunächst, dass die FDP vorhabe, bei der nächsten Bundestagswahl wieder zweistellig zu werden und versprach: "Wir sind gerade dabei, unsere Performance zu verbessern." Doch Lanz wurde daraufhin konkreter und wollte wissen: "Wo ist Ihre Position in der Migrationspolitik?" Als Wolfgang Kubicki von einer "gesteuerten Einwanderung von Fachkräften" und einer besseren "Grenzsicherung, notfalls auch mit Zäunen" sprach, reagierte Lanz genervt. "Warum duckt man sich bei dem Thema so weg und druckst da rum?", fragte der ZDF-Moderator.

Journalistin bemängelt Verteilungsmechanismus in Europa Auch Journalistin Petra Pinzler kritisierte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und merkte an, dass die Länder zwar nach dem jüngsten Flüchtlingsgipfel "eine Milliarde gekriegt" hätten, sich aber dennoch von der Bundesregierung "alleine gelassen" fühlten. Lanz stimmte zu: "Migration ist doch so unendlich viel mehr als ein Bett und ein Dach über dem Kopf." "FAZ"-Journalistin Helene Bubrowski brach dagegen eine Lanze für die Regierung und stellte klar: "Seit einem Jahr ist das Thema wieder auf dem Tableau und ich finde, dass sich das in der politischen Debatte widerspiegelt. Ich kann das mit dem Wegducken so nicht unterschreiben."

Als Wolfgang Kubicki behauptete, dass "im politischen Berlin" die Thematik "schon sehr intensiv" diskutiert werde, konterte Carolina Drüten prompt: "Wenn man sagt, man muss die Außengrenze schützen – die ist doch nicht offen! Das Problem ist ja, dass wir innerhalb Europas keinen richtigen Verteilungsmechanismus haben." Lanz nickte sichtlich zufrieden: "Das meine ich mit ehrlicher Debatte. Die vermisse ich total."

Ähnlich hitzig ging die Diskussion beim Thema Gebäudeenergiegesetz weiter. Während Wolfgang Kubicki in der Vergangenheit kaum eine Gelegenheit ausließ, über Robert Habeck herzuziehen, blieb er bei "Markus Lanz" behutsamer und sagte lediglich: "Er befindet sich in einem internen Wettbewerb mit Annalena Baerbock. Deshalb muss er auf Strömungen Rücksicht nehmen, die ihm früher egal gewesen wären. Wenn es nur nach Robert Habeck gegangen wäre, hätten wir die Kernkraftwerke auch noch bis mindestens Ende 2024 weiterlaufen lassen und dann hätten wir sie abgeschaltet - aus Sicherheitsgründen."

Habeck als "Satan mit Wärmepumpe"? Als Markus Lanz mehr über das Energiewende-Gesetz erfahren wollte, reagierte Kubicki patzig und erklärte, dass im Koalitionsvertrag "kein Wort von nur Wärmepumpe und nur elektrisch" stand. Der ZDF-Moderator ließ jedoch nicht locker und kritisierte die FDP dafür, Robert Habeck mit dem Gesetzesentwurf an den Pranger gestellt und als "Satan mit der Wärmepumpe" verkauft zu haben. Ein Vorwurf, gegen den sich Kubicki vehement wehrte. Nachdem ihm auch von den weiteren Gästen "Voodoo-Klimapolitik" und ein "Kollektivversagen" vorgeworfen wurde, beendete der Politiker die Debatte mit dem Versprechen, dass das Gebäudeenergiegesetz kommen werde, aber "deutlich anders, als es jetzt aussieht".