"Bridgerton"-Spin-off stürmt weltweit die Streaming-Hitlisten

Im Interview mit Johannes B. Kerner

Robbie Williams über "Take That" und warum er das Gefühl hatte "zu stören"

Dass Robbie Williams auf ein turbulentes Leben zurückblicken kann, dürfte wohl allen Fans klar sein. Mittlerweile ist der britische Sänger Familienvater und kann die wilden Zeiten aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Während seiner Zeit in der Boygroup "Take That" fühlte sich der Popstar oft als "kleiner, nerviger Bruder" der stört. Doch diese Phase seines Lebens liegt längst hinter ihm. In Johannes B. Kerners Talkshow "Bestbesetzung" spricht Robbie Williams ganz offen über die Dinge, die ihn bewegen und was er unbedingt an seine Kinder weitergeben möchte.

MEHR