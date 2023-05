Sky zeigt Formel 1 Rennen kostenfrei bei YouTube

In wenigen Tagen startet die Formel 1 in die neue Saison. Doch im Free TV werden keine Rennen zu sehen sein. Wer die Formal 1 mitverfolgen möchte braucht aber nicht unbedingt ein Abo bei Sky. Der Streaming-Anbieter will mindestens zwei Rennen kostenfrei bei YouTube zeigen.

Am 21. Mai glüht in Imola (San Marino) wieder der Asphalt, wenn sich beim Großen Preis der Emilia Romagna die Rennsportelite der Formel 1 misst. In Sachen Übertragungsrechte war bis dato allerdings nur klar, dass die Rennen von Max Verstappen und Co. bei Pay-TV-Anbieter Sky laufen – gegen eine Gebühr, versteht sich. Wie "Bild" berichtet, dürfen aber nun auch all jene Rennsportfans aufatmen, die sich nicht an Sky binden wollen. Wie die Zeitung berichtet, werden mindestens zwei Rennen auch kostenfrei gezeigt.