Hailey Bieber: Frau von Justin Bieber spricht über Kinderwunsch. Wird Justin Bieber bald Vater?

"Ich weine buchstäblich die ganze Zeit darüber", verriet die 26-Jährige, "ich möchte so gerne Kinder haben, aber ich habe Angst. Es reicht schon, dass die Leute Dinge über meinen Mann oder meine Freunde sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Leute damit konfrontieren muss, die Dinge über ein Kind sagen." Weiter erklärte das Model: "Wir können nur unser Bestes tun, um sie zu erziehen. Solange sie sich geliebt und sicher fühlen."

Hailey Bieber: "Ich wollte mit meinen eigenen Worten darüber sprechen"

Vor ihren Gedanken über möglichen Nachwuchs, sprach Bieber über ihren Mini-Schlaganfall, den sie im März 2022 erlitten hatte. "Am Tag, nachdem ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, stand es im Internet", erklärte sie, "ich wollte mit meinen eigenen Worten darüber sprechen, was passiert war, weil so viele Menschen Vermutungen anstellten."