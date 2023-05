"Jumanji: Willkommen im Dschungel": TV-Kritik zum Film mit Jack Black und Dwayne Johnson

Der Dschungel ist immer noch gefährlich, aber nicht mehr so bedrohlich: "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2017) hat das düstere Original aus dem Jahr 1995 mit viel Mut zur Heiterkeit aufgepeppt. Wenn ein halbes Teenager-Hähnchen den Körper von Dwayne "The Rock" Johnson zur Verfügung hat und eine Highschool-Diva in dem von Jack Black steckt, dann kann das ja auch gar nichts anderes werden als allerbeste Unterhaltung. RTL wiederholt den Film zur besten Sendezeit.

Zum einen stimmt hier die Chemie, die Darsteller sprühen förmlich vor Lust: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan spielen das Gegenteil von dem, was sie im Spiegel sehen. Sie nehmen sich genüsslich selbst und gegenseitig auf die Schippe. Ein heißes It-Girl im Körper von Jack Black? Magisch! Ein verhuschter Teenager-Schlaks mit den Muckis von The Rock? Umwerfend komisch!

Zum anderen hat sich das Drehbuchteam um Chris McKenna und Erik Sommers die Freiheit genommen, den Hut vor dem Original zu ziehen und aus dem Remake trotzdem einen sehr eigenständigen Film zu machen. "Jumanji – Willkommen im Dschungel" ist nostalgisch, aber eben nicht anachronistisch. Das fängt schon in einer der ersten Szenen an, in der sich das Brettspiel 1996 kurzerhand selbst in ein Konsolen-Game verwandelt. Wer Teenager abholen will, muss mit der Zeit gehen.