"COVID-19: Auf der Suche nach dem Ursprung": Infos zur ARTE-Doku

Satiriker kommentiert ESC

"Allemagne Zero Points": Jan Böhmermanns Song für den ESC

"We don't do dancers / We do panzers": Jan Böhmermann umarmt in einem neuen Song die deutschen ESC-Debakel der vergangenen Jahre. Am Finalabend in Liverpool wird der Satiriker für den österreichischen Hörfunk im Einsatz sein.

