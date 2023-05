"Daheim in den Bergen – Alte Pfade – Neue Wege": TV-Kritik zur Heimat-Saga

Eigentlich ist mit der zehnten Folge des Jahre übergreifenden Heimatdramas "Daheim in den Bergen" (Start im Mai 2018) alles ins Reine gekommen. Die Leitner-Brüder Georg und Florian (Thomas Unger, Florian Panzner) verstehen sich wieder, der Kampf ums Erbe scheint nach dem Tod der verunglückten Patrone beendet. Georg will "seine" Marie (Catherine Bode) auf den Leitnerhof holen, Anlass genug böte ja das gemeinsame Kind. Florian wiederum plant mit Lisa Huber (Theresa Scholze) die Eröffnung eines Hotels. Weil aber TV-Reihen wie die Bergbauern-Saga aus dem Allgäu nicht zimperlich sind mit allerlei Schicksalsschlägen und Liebeswirren, ist das Unglück nicht fern. Marie erkrankt an multipler Sklerose, und ein streitbarer Nachbar leidet an einem Borderline-Syndrom.